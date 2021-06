Prázdniny, tábory a „jeden“ minister

Šikana opäť vyhrala nad spoluprácou. Nerozprávame sa o tom, ako deti podporiť. Namiesto toho sa zo starostlivosti o ich zdravie a bezpečnosť stala prekážková dráha. Mnohí rodičia nebudú mať praktické schopnosti ju zvládnuť.

Pred dvoma týždňami sa na mňa obrátil so zúfalou dôverou jeden otec rodiny s postrehom ohľadom opatrení ministerstva školstva pri zabezpečení letných táborov. Písal mi napríklad toto:

„Od apríla mame booknutý pobyt v okolí Fiľakova. Kde tam pôjdeme na PCR test bez auta? A do Bratislavy dôjdeme až v nedeľu večer a tábor začína v pondelok. Tábor je denný a vonku. Na výsledok PCR sa čaká jeden deň. Minimálne. Kde tam budeme hľadať testovacie miesto? A naviac: čas a miesto nám určia. To je už teraz pokazená dovolenka. Iné deti v tom istom tábore a majú menej ako 10 rokov na test ísť nemusia a môžu prísť napríklad aj priamo zo zahraničia. Koľko PCR testov preplatí štát deťom pred táborom, ešte nie je jasné. Ak pôjde dieťa do viacerých táborov, nie je isté, či mu všetky testy pred vstupom štát bude preplácať. A na testy sa musí objednať na korona.gov.sk, kde sa nedá ani dovolať, ani načasovať na presný čas a miesto. To pošlú len oni a keď máme predtým objednaný pobyt niekde v regiónoch, tak kde a kedy tam pôjdeme na test. Len nám pokazia dovolenku.“

Ministerstvo zdravotníctva opäť aj po takýchto pripomienkach prijalo aktualizované rozhodnutie o testovaní detí pred nástupom na letné tábory. Na denné tábory testovanie potrebné nebude. 72 hodinový PCR test bude povinný pre animátorov. Deti budú potrebovať PCR test pri pobytovom tábore nad 4 noci.

Praktická stránka tohto opatrenia je však to, čím sa nejeden rodič bude musieť veľmi prácne zaoberať. Štát prikazuje testy, no každé dieťa dostane od toho istého štátu len 2 bezplatné testy za mesiac. Čo ak má mesiac štyri týždne? A štyri pobytové tábory nad 4 noci? A máte viac detí? Priplatíte si. Koalícia za rodinu vyzerá aj takto.

Šikana opäť vyhrala nad spoluprácou. Nerozprávame sa o tom, ako deti podporiť. Namiesto toho sa zo starostlivosti o ich zdravie a bezpečnosť stala prekážková dráha. Mnohí rodičia nebudú mať praktické schopnosti ju zvládnuť.

Portál korona.gov už ponúka možnosť objednať sa na test. Termín testu si však ako rodič nevyberiete. Minister sľubuje, že dostanete test 3 dni pred termínom nástupu do tábora. Ako rodič máte problém. Čo ak padne test na piatok alebo iný pracovný deň? Znamená to cestu s dieťaťom na testovacie miesto ešte neviete kde.

A kto má deti, vie, že prázdniny majú osem týždňov a v deň prideleného testu môže byť dieťa ešte niekde inde. Napríklad v inom tábore.

Termín testu bude možné zmeniť. Celkom dobre to ide telefonicky. No na telefóne vám môžu povedať, že testovacie kapacity sú obmedzené. Zvlášť cez víkend.

Foto: ilustračné, z práce projektu EDUbox (edubox)

Zdá sa, že tieto opatrenia navrhol a plánoval niekto, kto nemá deti alebo ich určite nebude posielať do nejakého letného tábora. Splnil si svoju povinnosť a vymyslel opatrenia, ktorých naplnenie bude také náročné a znechucujúce, že sa opäť mnohí rodičia ocitnú pred úvahou, ako tento „systém“ a túto štátnu starostlivosť oklamať alebo ignorovať.

Nehovoriac o tom, akú dávku kreativity a schopnosti „optimalizovať“ si budú musieť vybrať tí, ktorí takéto tábory budú chcieť organizovať. Jednoducho preto lebo to je napríklad ich zdroj obživy a je na ne naviazané všeličo ďalšie: napríklad strava, hygienické a ubytovacie zariadenia, zdravotný stav animátorov a kuchárov, doprav a všeličo iné...

Je jasné, že nie je možné predvídať všetky možnosti, do ktorých sa rodina môže počas leta dostať. Rozumné opatrenia by však mali viesť ľudí k spolupráci a spoluzodpovednosti za zdravie a bezpečnosť vlastných detí aj detí iných rodín a ich členov.

To, ako sa tieto opatrenia tvoria krátko pred letným prázdninami a ohlasujú sa každých pár dní ich aktualizácie a zmeny je len ďalšou ukážkou toho, ako nás opäť niečo prekvapilo. Videá a iné ministerské PR predbehli skutočne vecné a koncepčné riešenie problémov. Napríklad v spolupráci s rodičmi a tými, ktorí deti majú a prázdniny chcú prežiť tak, aby nehrozili iných ani seba.

Ako vidíme, vždy znovu nás prekvapujú veci, ktoré sa dali predvídať. Tak, ako sa dá predvídať vývoj ak sa s očkovaním nedostaneme na úroveň, ktorá nám umožní za istých podmienok bezpečne pracovať, chodiť na potrebné operácie a vyšetrenia, vzdelávať sa či zabávať. Už na jeseň. Sme pripravení? Zákopové budovanie mentalít za a proti pokračuje. Vrcholom sú pokrytecké alibistické vyjadrenia Pellegriniho či Fica, o tom, ako sú za očkovanie, no oni sa zaočkovať nedajú. Čím horšie tým lepšie. Pre nich. Treba nezabudnúť, ako túto krajinu vyše desaťročia riadili oni. A ich Raši, Kaliňák, Saková či Drucker a iné inak závislé „osobnosti“. Samozrejme aj s rodinami oligarchov a ich goríl.

A to sme ešte neboli vystavení prírodnému živlu v miere ako sa to odohralo u našich západných susedov. „Tornádam“ ľudskej sebastrednosti a nekompetentného manažovania rizík sme však vystavení pri sobotných aj nesobotných dialógoch už opakovane. A je už úplne jedno, či je hosťom niekto z opozície, alebo koalície.

Otec z úvodu tohto textu sa volal Ivan. Prosil ma, vraj mám spraviť k tejto téme tlačovku. Keď som mu povedal, že moja tlačovka, ktorú musím robiť popri tom, ako venujem svoj čas mojim povinnostiam a rodine a ako radového člena mimoparlamentnej strany nikoho nebude zaujímať, neveril mi. Hoci v tej telke to tak super vyzerá. Je tlačovka, prídu novinári. Určite.

Sľúbil som mu, že o tom aspoň napíšem. Nejeden môj kamarát si myslí, že som politik. A že mám moc. Iniciatíva Dajme deťom hlas robí v tomto smere veľmi veľa. A mnohé iné drobné zoskupenia, aktívni učitelia či aktivisti. Aj taký politik ako ja je len bezmocný občan. No vnímam a som ako rodič a dlhoročný pedagóg solidárny s tými, ktorých najviac zasahujú. Som totiž priamo zasiahnutý a „dezorientovaný“ tými istými opatreniami

Je to neprimerané a chaotické zaťažovanie verejnosti tým, čo majú robiť kompetentní aj bez nás. Oni sú za to platení a majú prostriedky aj na rozumné opatrenia a ich zabezpečenie. My to robíme na úkor našich rodín a voľného času, počas ktorého si napríklad mnohí z rodičov hľadajú napríklad aj nový zdroj poctivej obživy.