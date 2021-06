Únos slovenského kresťanstva

Slovenskom prechádza strašidlo progresivizmu. Progresivizmus však nie je ideológia. Progresívne uvažujúcim človekom sa stanete nechtiac. Napríklad tak, že ako veriaci človek sa nezhodnete s rečami o ultraliberálnej hrozbe.

Alebo ak máte kamarátov a kamarátky, ktorí majú svoje rodiny a poctivé civilné zamestnanie no ich vinou je, že sú to gejovia a lezby prípadne pochybujete o tom, že Jozef Tiso či Ján Vojtaššák môžu byť vzormi správania v učebniciach katolíckeho náboženstva a či sa za ich svätorečenie neviete modliť. V očiach poslancov NR SR sme devianti.

Veľmi sa snažím byt konsenzuálny a mierny. No ked čítam, ako pseudokonzervatívne bubliny okolo Postoja, Štandardu či telocvičňových evanjelizátorov v parlamente a všetci ich "roztlieskavači" vidia vo všetkom, čo sa prieči ich čierno-bielemu videnu sveta, zlý liberalizmus a akýsi zlý progresivizmus, je to pri limitovanom mediálnom priestore takmer beznádejný boj.

Som radovým členom PS tri roky, mám 52 rokov a dlho pred vznikom PS som upozorňoval na rastúci vplyv myšlienok tisovského ľudáctva v spoločnosti. Dnes sú títo ideoví ľudáci vo všetkých stranách. Bývalý smerák Podmanický píše o Tisovi básničky, križiaci snívajú o stavovskom štáte a Sidorovej doktrine, poslankyňa Záborská sa inšpiruje morálnou teológiu rimskokatolíckej cirkvi z dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, Chromíkova katechizmová teológia ašpiruje na legislatívne zmeny, Patrik Daniška a jeho občianske združenie oprašuje v spolupráci s ultratradicionalistami z rímskokatolíckej cirkvi, dávno životom prekonanú konfesionálnu rodinnú a manželskú morálku ako jediné správne riešenie pre Slovensko. Je toho veľa.

Ako ktosi napísal, je to najsilnejšia lobbingová skupina v NRSR a všade, kde sa vynorí snaha poukázať na to, že na Slovensku žijú veriaci ľudia, ktorí sa s týmto hnutím, ktoré sa snaží o obnovu ľudáckych ideí nevedia stotožniť, vidí pseudokonzervatívna bublina strašidlo liberalizmu. Predseda parlamentu ich naopak vôbec nestraší. Lebo chráni tradičnú rodinu, ktorú on napríklad akosi zabudol u seba doma čo i len založiť.

Fakt, že biskup Ján Vojtaššák môže byť v ich svete svätorečený a že Jozefa Tisa nosia početné skupinky neoľudákov na zelených, hnedých a čiernych tričkách, nie je len nevinná "kostolná" hra. Nebolo to tak už vtedy, keď za Jozefa Tisa slúžil zádušnú omšu v Blumentálskom kostola arcibiskup Ján Sokoa čestnú stráž mu robila ním požehnaná Slovenská Pospolitosť.

Títo aktívni ideoví ľudáci sa očistení neoľudáckou propagandou dostanú do učebníc katolíckeho náboženstva a môžeme počítat, koľko žiačiek a žiakov cirkevných katolíckych škôl sa o nich potom bude učiť ako o mučeníkoch viery a našich vzoroch či orodovníkoch u nášho nebeského otca.

Ohlásené odpratávanie "liberálneho hnoja" ako to ohlásil kazateľ Marián Kuffa buldozérmi sa deje takto trpezlivou mravenčou prácou. Pripomenieme, že "dobytčáky" sa už raz v réžii slovenských ľudákov a ich pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy osvedčili. Historia magistra vitae est. Zaujímavé, aké poučenie sa z tejto histórie rodí v slovenskej súčasnosti. Mariánovi Kuffovi som napísal a osobne doručil môj otvorený list. Dodnes naň neodpovedal. Jeho víziu trpezlivo a cieľavedome jeho stúpenci a žiaci presadzujú. Zdá sa, že cieľavedome.

Dnes táto pomýlená teológia nasiakla do vedomia týchto skupín, ktorým s jedlom rastie chuť. Zakazujú "dúhu". Pred pár desaťročiami ich bratranci červení autokrati rozkazovali vetru a dažďu.

Budovatelia komunistickej utópie aj tejto klerikálnej dystopie sa mentálne stretli.

Náhoda? Mohli by sme povedať, že len prezliekli dresy. No nie je to také priamočiare. Nie všetci gardisti a ľudáci sa stali komunistami. Široké masy sa však prikláňajú k autoritárskym vodcom v túžbe po jednoduchom a konečnom riešení všetkých problémom s pochopením nového sveta a jeho výziev. Paradoxom je, že niektorí z nich sa stretli v spoločnej cele ako Gustáv Husák s Alexandrom Machom.

Zajtra príde pokračovanie. Nedúfajte, že nie. Práve preto by sme mali tieto trendy rozoznať a ako kresťania povedať, že s tým nesúhlasíme a ponúkať verejnosti aj zodpovedné riešenia.

Kresťanská nálepka je aj nálepkou, ktorú nesú vo svojom logu aj také progresívne strany ako sú CDU či CSU.

Únos kresťanstva touto malou skupinou ochrancov sveta včerajška sa práve deje. Viera sa však dá prepojiť s kritickým pohľadom na svet a s ochotou ísť dopredu. Aj preto pápež Ján Pavol II. upozornil na to, že kresťanský antisemitizmus, bol teologickým omylom. Jeho ospravedlnenie pri príležitosti jubilejného roku 2000 má už viac ako dvadsať rokov.

Ako teológ a angažovaný občan chcem na to upozorniť. A povzbudiť veriacich ľudí a kresťanov, ktorých vízia Tisovského režimu a jeho spájanie s tradičnými kresťanskými hodnotami nielenže neinšpiruje, ba práve naopak. Núti nás to dištancovať sa od takéhoto falošného autoritárskeho klerikálneho únosu kresťanstva. Tisovskí pohrobkovia si vychovali v svojich spolkoch novú generáciu nezaťaženú tisovskými traumami. Klerofašisti ich nezaujímajú a ich dedičstvo uctievajú tajne.

Veľa mojich veriacich kamarátov a kolegov to cíti podobne, nemá však priestor o svojej predstave kresťanstva hovoriť. Pre začiatok stačí preto povedať, že kresťanstvo o ktorom sníva táto časť slovenskej spoločnosti, ktorá za kresťanstvo považuje pokrytecké moralizovanie žien, sexuálnych menšín či otvorene uvažujúcich ľudí, ktorí chcú svoju osobnú vieru prežívať v otvorenej spoločnosti v dialógu s vedou a so svetom je tu viac. A nebudeme sa ani báť a nebudeme ticho.

Paradoxne, ak to tí, ktorí unavujú spoločnosť stále novými kampaňami za tradičné hodnoty, proti legitímnej legislatíve ochraňujúcej týrané ženy a obete sexuálneho násilia či času a vedeckým poznatkom primeranej legislatíve upravujúcej interrupcie pochopia, bude to aj pre ich slobodu otvorením nového okna poznania a pravdy, ktorá oslobodzuje.

Pravda je totiž najtradičnejšia hodnota. A len v ich perspektíve je táto pravda progresívnym strašiakom.

Milí priatelia, skúste sa o svojej predstave kresťanstva rozprávať aj s nami. Kresťanmi, ktorí tento ideologický únos kresťanstva a vašu snahu presvedčiť slovenskú verejnosť, že iní kresťania na Slovensku nežijú, otvorene slušne a rázne odmietame.

Únos kresťanstva je potrebné zastaviť. Je to totiž jeho nepodarená a nebezpečná karikatúra. Ako veriaci človek viem čo hovorím. A myslím to aj napriek týmto možno vo vnímaní mnohých obetí tohto únosu tvrdým slovám naozaj dobromyseľne.