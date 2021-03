Kulisárom, komparzistom a komplicom

Môžete chvíľu klamať všetkých. Môžete navždy oklamať niektorých. Nemôžete však navždy oklamať všetkých.

„Niektorých ľudí možno vždy oklamať. Dakedy možno oklamať aj všetkých ľudí. Nie je však možné oklamať vždy všetkých.“ — Abraham Lincoln (1809-1965). Posolstvo týchto slov pripisovaných americkému prezidentovi, ktorý sa zasadil za zrušenie otroctva je jasné. Anketové publikum si všíma, že lož sa v ústach niektorých dôležitých verejne hovoriacich ľudí stáva pravdou.

V tomto OĽaNO orchestri, ste mali s doteraz celkom dobrým ministrom reprezentovať zmenu zdola. Rozhodli ste sa pridať spolu s ním ku klamaniu zhora. Účel nikdy neposvätí prostriedky. Vyrábali ste, zakrývali a trpeli klamstvá a ich nenávistné šírenie od leta 2019. A pripojili ste sa k zbabelej neúprimnosti.

November ste nedokončili. Definitívne ste ho dorazili. Klamali ste, keď ste nemuseli. A pokračujete. Vaše lži a nenávisť víťazia nad láskou a pravdou. A pritom vám stačilo mlčať. A my by sme Vášmu mlčaniu rozumeli. Vy hlasujete s fašistami a obhajujete klamstvá o tom, že na vine je ruská vakcína.

Nepadá vláda. Padá jeden človek. A strhne všetko so sebou a zahodí Slovensko ako hračku, ktorú mu berú "ankety". Mohli ste tomu zabrániť statočným mlčaním. Vy naďalej zbabelo klamete. A znečisťujete naše životné prostredie klamstvami, osočovaním a odpísanými diplomovkami. Hoci ste hovorili o zmene zdola, o Božom pláne a o odvážnej úprimnosti a viere. A o práci pre ľudí.

Nie sme hlupáci. Videli sme to mnohí od začiatku. No bolo to rafinované. Usilovali sme sa spájať a neodplácať jednoduché klamstvá komplikovanou pravdou. Oklamali ste mnohých. Vami ponúkaná marketingová nádej, že ste to mysleli úprimne sa však vo svetle vášho najnovšieho konania a slov posledných týždňov ukázala ako veľká lož.

Volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko (TASR)

Zamotali ste sa do vlastnej pasce podvodnej akcie dovozu neschválenej vakcíny či neúprimného memoranda o dobrom vládnutí. Namiesto úprimnosti sledujeme v priamom prenose len nové lži a nenávistnú pomstychtivosť. Namiesto priamej odvahy vidíme podlú zbabelosť. Namiesto práce pre ľudí ukazujete len egoistické rozoštvávanie a pomstu voči tým, čo sú pravdiví, úprimní a odvážni. Hádžete cez palubu najlepšiu ministerku. Mohli ste sa ňou chváliť. Nenávisť vám zaslepila oči. Trpezlivosť stratili aj tí najtrpezlivejší. Lebo sú odkázaní na váš vrtkavý vzťah k pravde.

Vy ste našu slušnosť považovali za slabosť. Ešte stále však môžete začať mlčať namiesto tohto trápneho šírenia klamstiev. Nepovažujte našu slušnosť za slabosť. Nechceme návrat mafie. Preto je dôležité, aby ste to pochopili aj vy, kedysi bežní ľudia. Dnes už len Obyčajní. Otvárate jej svojím postojom cestu.

Vaše lži vás však asi definitívne uväznili. Máte pocit, že stojíte za premiérom. Áno. Ale iba ako kulisy a komparzisti v jeho dráme. Ste len pozadím ďalšieho šírenia prekrútenej pravdy. A preto ste aj komplici.

Kulisy, komparzisti a komplici (DennikN)

Mlčíte, keď máte kričať. Klamete, keď máte pokorne a previnilo mlčať. Toto si o vás zapamätáme. Ďakujeme za vašu azda niekde úplne na začiatku naozaj úprimnú snahu aj za následné neúprimné a pokrytecké konanie. Vidíme to. A nepáči sa nám to. Ale že vôbec. Odmietame to.

Stačilo už.