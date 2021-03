Čas na poriadny plagiát

Epidémia novú vládu zaskočila. Nie je to jednoduché. Ale ak premiér„odpíše“ podobne ako svoju diplomovku riešenie tejto vládnej krízy od poslanca s plexisklom okolo hlavy keď ešte bol premiérom, bude to konečne zmysluplný plagiát.

Vraj premiér zohnal vakcínu. Argumentujú dookola tí, ktorí nevidia, že tu ide o spoluprácu na nebezpečnom precedense hybridnej operácie a propagandy, podvod, opakované klamstvo a zľahčovanie vážneho ohrozenia Slovenska a jeho dôveryhodnosti.

On nezohnal vakcínu. Zohnal neoverený produkt. Podobne ako neoverený vysávač alebo auto bez crash testov. „Zohnal“ za verejné prostriedky necertifikovanú vakcínu v spolupráci s aktérom hybridnej vojny za splnenia jej všetkých pravidiel súčinnosti. Boli tu tlačovka, podávanie rúk, fotografie, kamery, meno vakcíny neustále na kamere. V priamom prenose. Skvelé. Zvládnuté. „Otlíčna!“

Tlačovka na letisku v Košiciach 1. 3. 2021 (TASR František Iván)

Možností zohnať vakcínu bolo viac. Napríklad bez kamier, ale s vedomím vlády. No počet vakcín, ktoré prišli bol neprimeraný aj marketingu, ktorý sa im dostal. Povedali to aj ministri obrany či zahraničných vecí. Všetko len preto, lebo hybridná operácia si to vyžadovala.

Som proti návratu mafie, Fica, Pellegriniho, Kováčika, Jankovskej, Makoa and comp. Chodím sa týždenne testovať, dám sa zaočkovať akoukoľvek certifikovanou a našimi inštitúciami overenou a schválenou vakcínou. Sme členmi EU. EMA poväzujem tiež za našu inštitúciu. My sme Európa.

Rekonštrukcia vlády na úrovni ministra zdravotníctva a takto netransparentne konajúceho premiéra je minimálny potrebný dôsledok. Premiér predsa nekupoval nespoľahlivú vakcínu z vlastného vreckového a neletel "na nákup" na svojom lietadle. Premiér Slovenskej republiky nie je absolutistický monarcha. Stojí na čele vlády a musí konať v súlade s jej uzneseniami alebo aspoň s jej elementárnym vedomím. Používa na to verejné zdroje. Majetok Slovenskej republiky. Na vlastnú seba prezentáciu za pochybnú necertifikovanú vakcínu. Ten istý človek, ktorý len nedávno volal po hmotnej zodpovednosti politikov.

Iné hypotetické možnosti odpadajú. Vláda je riadna inštitúcia demokratickej krajiny. Nie súkromná tlačiareň ci redakcia regionálnych inzertných novín. Premiér zvolal a radil sa naoko päť dní s vedcami a expertami, aby potom realizoval sólo tajnú hybridnú operáciu. V spolupráci s Ruskom, ktorého vojaci okupujú Ukrajinu a bez výložiek a výsostných znakov jej vojaci anektovali Krym.

Však toto nie je OK. a vedia to aj tí, ktorí hovoria opak. Falošná lojalita sa to volá, no píšu a obhajujú neobhájiteľné neúnavne.

Premiér oklamal a podviedol partnerov v spolupráci s cudzou vládnou mocou na hybridnej operácii. Za cenu, ktorou je neoverená vakcína pohŕda inštitúciami, ktoré jedine môžu ešte zastaviť aj ničenie našich lesov a povrchových či podzemných vôd a zaplatiť environmentálne katastrofy, ktorým čelíme. Alebo účinne v pláne obnovy pomôcť našej ekonomike, školstvu či zdravotníctvu a infraštruktúre.

Na veci, na ktoré my nemáme. Ani mať nikdy nebudeme. Európsky projekt spolupráce je pre nás na všetkých úrovniach prínosom. Aj pri vynucovaní práva aj pri energetickej bezpečnosti. Aj pri dnešnom „zháňaní“ overených vakcín. EMA overí časom aj tú ruskú. Ak o ňu ruský výrobca požiada. Stačilo by trochu vedomia solidarity namiesto bezvedomia a sebectva. Stojí to popri všetkých už napáchaných morálnych a politických škodách za to?

Slovensko zachraňujú certifikované vakcíny od momentu zaočkovania doktora Krčméryho v decembri 2020.

Vyše 300000 občanov SR bolo odvtedy doteraz zaočkovaných certifikovanými vakcínami, nie tými, ktoré pokútne "zohnal" premiér. Nech to tak ostane aj v budúcnosti. Štatistika registruje 7836 úmrtí k dnešnému dňu. Okrem týchto obetí treba započítať aj dôveru verejnosti v štátne inštitúcie, v politickú scénu, v inštitúciu premiéra. To je obeť, ktorá je v kóme. A to je nebezpečnejšie ako letargia kaviarne. Môžeme si ľudsky povzdychnúť: „Áno pán premiér. Už neviem, čo máme robiť aby ste to pochopili.“

Táto bezradnosť sa však zmocnila aj všetkých, ktorí majú všetky dostupné informácie aj schopnosti a kroky, ktoré by viedli k zastaveniu zomierania ďalších chorých a pomalšiemu plneniu našich nemocníc vedia naordinovať aj realizovať. Slovensko sa stalo hračkou v rukách nezrelej partie ľudí, ktorí nevedia pochopiť, že niečo ich prevyšuje, že svet pôjde ďalej aj bez nich.

Predchádzajúca vláda ukázala, že rekonštrukcia je síce ťažkou školou pokory a zrejme aj poníženia. Epidémia novú vládu zaskočila. Nie je to jednoduché. Ale ak „odpíšu“ riešenie tejto vládnej krízy od poslanca s plexisklom okolo hlavy keď ešte bol premiérom, bude to konečne zmysluplný plagiát. A ako vidíme, on ako sľúbil, nikam neodišiel. Čaká v závetrí. Neuľahčujme mu to.