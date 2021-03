Alebo: ako sme neprivítali necertifikovanú vakcínu. Vyzeralo to ako vítanie, prebiehalo to ako vítanie, rozprávalo sa tam ako sa rozpráva pri vítaní.

Minister obrany povedal, že vítanie necertifikovanej tajne dovezenej vakcíny bolo v tejto podobe neprimerané ale ktosi stále hovorí, že to nebolo vítanie.

Guru regionálnej inzercie sa postavil tak, že verejnoprávna televízia aj súkromné médiá museli počas celej tlačovky snímať krabice s nápisom SPUTNIK V a nikde nebolo upozornenie, že v tomto programe boli „umiestňované a propagované“ produkty. Takže ak to nebolo vítanie snáď sa zhodneme na tom, že to bola skvele pripravená marketingová scéna pre uvedenie na našom trhu necertifikovaného produktu SPUTNIK V. Bez akéhokoľvek dokumentu, ktorý by jeho uvedenie na náš trh odôvodnil. Taká malá skrytá reklama na necertifikvanú vakcínu.

Dovozcovia akéhokoľvek tovaru môžu ticho závidieť. Odpoveďou asi aj na toto pozorovanie bude, že to nebola marketingová prezentácia v priamom prenose, ale že to bolo ako sme už počuli len jednoduché rozprávanie premiéra, ministra a profesora o tom, ako na Slovensko prišiel liek.

Nevítanie necertifikovanej vakcíny (TASR)

Keď niečo vyzerá ako klamstvo, pôsobí to ako klamstvo a klamár sa k nemu nechce vytrvalo priznať, že to bolo klamstvo, tak asi to bude klamstvo. Otázkou je, či klamárovi možno ešte veriť, že klamú všetci ostatní. Takto sme naživo zamávali Európe. AHOJ EURÓPA.

Keby som o tom mal pochybnosti, ktoré by nerozptýlili nikto menší ako erudovaný a uznávaný diplomat v kresle ministra zahraničných vecí, tak by som pokojne šúchal nohami, a sedel doma, lebo ako vieme, aj ja som jeden z tých, ktorí prehrali voľby a sú dnes takpovediac politicky odsúdení na nesvojprávnosť. Ale je to inak. Minister Ivan Korčok povedal, že v prezentácii a v spôsobe nákupu a uvedenia necertifikvanej vakcíny na trh sa z vakcíny stal nástroj hybridnej vojny.

Bratská pomoc objednaná a privítaná v tajnej operácii príchodu spriatelenej necertifikovanej vakcíny z krajiny, ktorú má v rukach postKGB-acka dnes už "pravoslávna" mafia okupujúca cudzie územia vojskami bez výložiek by mala prejsť aj filtrom pozorného disidentského oka.

Slová AHOJ EURÓPA nadobúdajú nečakaný význam. Minister životného prostredia Ján Budaj vie, aké zákerné vedia byť spravodajské hry. A takéto zmeny "zhora".

Navaľnyj hovorí aj keď "neznámym známym agentom" otrávený a ruským režimom umlčiavaný mlčí. Podobne bije do uší mlčanie inak zhovorčivých členov supervolebnej strany OLANO-NOVA-KU-Zmena zdola- ainéobyčajnosti.

Koaličným partnerom ich opatrné mlčanie už nejdem pripomínať. Majú dosť svojich starostí. Je to mlčanie, ktoré kričí. Deja vu. Takto " mlčaním" sa triedili duchovia aj vo VPN keď povstal právnik z Nemšovej a vyhrážal sa komunistom a iným prázdnymi väznicami. Z tých, čo nemlčali, boli vyrobení nepriatelia ľudu a Slovenska. A pamätáme si aj slová dnes dôchodcu z Elektry o tom, že ak nás nebudú chcieť na západe, obrátime sa na východ.

Tak nejak si to pamätám. Narodil som sa v roku 1969. Tak si pamätám. A j sám si to fotil z dunajského brehu na rakúskej strane. Mám doma diáky. Ukazuje sa, že zručné a alternatívne zaobchádzanie s pravdou a valcovanie demokracie si budeme musieť zažiť a odpozerať znovu. Však nakoniec mnohí z nás si prácu premiéra s klamstvom ako pracovnou metódou nepamätajú, lebo ho nezažili. Alebo si ho nechcú pamätať. A ja si pamätám aj to, kto bol autorom sloganu AHOJ EURÓPA. Vtedy sme v Hainburgu s Krylom na Dunaji Európu vítali.

Pochod Bratislava Hainburg 10. december 1989 (Juraj Lörinzc, súkromný majetok, https://1989.sng.sk/ahoj-europa)

Dnes jej dávame zbohom. To je čaro pozdravu AHOJ. Znie v oboch prípadoch rovnako.

Ešte, dúfam, nie je neskoro. Ale už sme zašli priďaleko. Veľmi si želám, aby sme sa ako európania pričinili o certifikáciu každej vakcíny. Aby sme benefity členstva v EÚ sprístupnili aj iným a nepredbiehali sa v rade. A aby sme sa správali ako obyvatelia spoločného domu EÚ solidárne a predvídateľne a nie ako jeho nájomníci odmietajúci platiť nájom a rešpektovať "domový poriadok".

Nech sa z necertifikovanej vakcíny prestane robiť nástroj v hybridnej vojne a nech je "LEN" liekom, na ktorý budeme všetci hľadieť s nádejou pre všetkých. A veľmi si želám, aby sme si neklamali.