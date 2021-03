Nástup vlády facebookových sovietov

Tak ako pri nástupe vlády „sovietov“ rady triedne lojálnych prospechárov rozhodovali o tom, kto je kulak. Zajtra budeme na internete medzi "našimi" hľadať odpovede na to, ako operovať či stavať diaľničné mosty.

Preto uvažujem o fenoméne nástupu vlády akýchsi facebookových sovietov. A sudcov z ľudu. Odborníkov na ruskú vakcínu, plošné testovanie, spravodlivosť aj iné opatrenia. Najskôr si vládca zistí, čo ľud chce, aby mu sľúbil. Potom mu to ľud v internetovej ankete na súkromnom profile potvrdí. Profesionalita je ohrozená odkedy "sme" si odhlasovali, že byť plagiátorom a zároveň verejným činiteľom je OK.

Zdá sa, že laickým hlasovaním budeme riešiť každý problém odborného charakteru. A že tá istá väčšina ho vždy bude riešiť rovnako neodborne. Ak to domyslíme, tak nám vyjde, že nekompetentného človeka, od ktorého sa vyžaduje istá kompetencia, nebude mať kto nahradiť.

Nekompetentný človek pri moci to nepripustí. Dá si svoju kompetenciu potvrdiť hlasovaním tých istých hláv, ktoré potvrdili, že získanie falošných titulov je zlučiteľné s akoukoľvek funkciou.

No ak prestane fungovať toto, tak hlasy lojálnej masy a jej "lajkov" rozhodnú o tom, o čom rozhodovali donedávna farmaceutické inštitúcie a odborníci v EMA či ŠÚKL.

Lebo nejde o to, či SPUTNIK V je ruská vakcína ako to hovorí Ján Čarnogurský, Robert Fico a Igor Matovič. Ide o to, či je táto vakcína v rámci toho, čo vieme posúdiť bezpečná.

Tak ako pri nástupe vlády „sovietov“ rady triedne lojálnych prospechárov rozhodovali o tom, kto je kulak či buržoázny nacionalista, tak sa dnes hlasuje o „ruskej“ vakcíne. Zajtra budeme na internete medzi "našimi" hľadať odpovede na to, ako stavať diaľničné mosty prípadne kde a kedy budú prebiehať verejné popravy múdrožráčov, kuvikov a nepriateľov ľudu a exSovietskej únie.

Lebo je chvályhodné robiť si prieskum zákazníckej spokojnosti. A robiť si prieskum dopytu po tovare z jeho dielne medzi svojimi a podľa toho nastavovať „výrobu“ či ponuku dňa a novú „mexickú“ vlnu v Cannes, či na pred úradom vlády. Politik si ho však nesmie robiť len vo svojej cieľovej skupine. Je totižto správcom krajiny, kde si dôstojný život zaslúžia aj tí, ktorí ho z pochopiteľných dôvodov nevolili.

V rámci okruhu svojich priaznivcov sa totiž dozvie len to, čo si myslia jeho nekritickí „štamgasti“. O tom, že treba nepriateľov likvidovať už spontánne rozhodnuté bolo v početných komentároch "prívržencov" anketového vládnutia. Aj s menami. Aby nedošlo k omylu. Ak totiž vidíme ako prijateľné neustále stupňovanie polarizácie.

A tak sme opät o krok bližšie k neskutočnému a nemožnému.