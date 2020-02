Podpora od Vášáryovej a Bezáka

Ak sa pozeráme s vierou do budúcnosti, tak práve naše vzdelávacie inštitúcie potrebujú podporu ľudí, ktorí sa snažia poznanie a život v pravde nielen "ospevovať", ale sami sú prvými svedkami pravdy a presvedčenia.

Pozoruhodné príbehy Magdalény Vášáryovej a Róberta Bezáka ma inšpirovali. Je to naozat tak. osobné a profesionálne vzbudzujú v ľuďoch rešpekt a úctu. Ich pomoc si preto mimoriadne cením. Všetko čo sa mi doposiaľ podarilo sa udialo vďaka dôvere ľudí. Vzájomná dôvera je mimoriadne dôležitá. Je to ten najväčší vklad, s ktorým sa do verejného života vstupuje a ktorý pri práci s ľuďmi máte.

Chcem pomáhať vo svete vzdelávania práve učiteľom a deťom, všetkým, ktorí potrebujú podporu pri svojom rozvoji, raste a v hľadaní nových odpovedí na nové životné situácie a výzvy.

Magdaléne Vášáryovej a Róbertovi Bezákovi ďakujem za dôveru a podporu pri mojej kandidatúre do NR SR. Múdrosť a nadhľad sa spájajú s ich prirodzenou ľudskosťou. To je to, čo ma inšpiruje a motivuje.

M. Vášáryová a R. Bezák (Miroslav Kocur)

Arcibiskup Bezák ma podporil, poznajúc môj životný príbeh a moju doterajšiu prácu. Ja sám som v Progresívnom Slovensku členom tímu pre vzdelávanie.

Vzdelávaniu a mentoringu mladých ľudí som sa dlhé roky venoval na stredných, vysokých školách a v mimovládnych organizáciách. Bezák, ako je všeobecne známe, bol zbavený cirkevného úradu a stal sa stredoškolským učiteľom.

Aj keď som už dlhšie profesionálne ukotvený inde, vnímam to ako sympatickú "hru osudu", že Róbert Bezák sa stal učiteľom "Náboženstva a etiky" práve na gymnáziu, ktoré som spoluzakladal a bol som jeho prvým riaditeľom. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa ma už 15 rokov a je to neuveriteľné.

S Magdalénou Vášáryovou som sa stretol prvýkrát pri spoločnom podujatí, keď sme v roku 2008 sformovali občiansku iniciatívu Nechceme sa prizerať. Tu si o nej môžete načítať viac.

Logo iniciatívy Nechceme sa prizerať (Maroš Schmidt)

Chceli sme poukázať na to, že ak arcibiskup Sokol celebruje verejne zádušnú omšu za Jozefa Tisa a čestnú stráž pri tom majú mladí muži v čiernych uniformách, ktoré nápadne pripomínali gardistické uniformy, tak ide asi o niečo iné ako o modlitbu.

Vtedy sme boli viacerí plní odhodlania a aj strachu. Strachu z toho, že neoľudácka Slovenská Pospolitosť prekrúca dejiny a s gardistickým krížom na vencoch, rukávoch aj pod krkom sleduje iné ciele ako spásu nesmrteľnej duše Jozefa Tisa.

Arcibiskup Sokol slúži zádušnú omšu za Jozefa Tisa (Miroslav Kocur)

Magdaléna Vášáryová bola vtedy poslankyňou NR SR a spolu s Luciou Žitňanskou prišla na našu prvú tlačovú konferenciu občianskej iniciatívy. Veľmi sme sa jej podpisu aj podpore našej iniciatívy tešili.

Odvtedy sa naše cesty párkrát prekrížili pri rôznych iniciatívach a aktivitách. Preto som sa na Roberta Bezáka a Magdalénu Vášáryovú obrátil.

V ich živote sa spája môj osobný profesionálny príbeh pedagóga a riaditeľa školy, ktorá sa snaží o hodnotovo orientované vzdelávanie a okrem toho aj moja občianska angažovanosť na poli otvorenej snahy o pravdivý pohľad na slovenské dejiny. Ako pedagóg a veriaci človek vnímam potrebu kritického a otvoreného pohľadu na svet okolo nás dnes ale aj v minulosti.

Ak sa pozeráme s vierou do budúcnosti, tak práve naše vzdelávacie inštitúcie potrebujú podporu ľudí, ktorí sa snažia poznanie a život v pravde nielen "ospevovať", ale sami sú prvými svedkami pravdy a presvedčenia. Svedkami, ktorí toho veľa nehovoria, ale ich slová sú kryté ich skutkami. Terotetikov si vážime len vtedy, ak vidíme, že to čo hovoria aj robia.

Vo svete vzdelávania, vedy a inovácií potrebujeme práve toto prepojenie poznania a života v pravde toho poznania, ktoré ako spoločnosť a jednotlivci máme. A potrebujem tam veľa ľudí, ktorí tomu budú vedieť pomôcť a toto podporné prostredie vytvoria. Moje skúsenosti z riaditeľovania, akademickej práce, práce v neziskovkách či v neformálnom vzdelávaní ma na to dobre prirpavili. Nehovoriac o tom, že ako otec dvoch dcér viem o čom hovorím.

Pri podpore nejde len o marketingový ťah. Podpora ľudí, ktorí sú známi ale vyjadria verejnej svoje uistenie, že človek, ktorý sa uchádza o dôveru iných musí sám o tom, že si ju zaslúži, presvedčiť najskôr svoje okolie. Referencia od zodpovedného človeka teda môže byť dobrými signálom a uistením o tom, že vieme naozaj s kým hovoríme. A o čom.

Moje texty nájdete aj tu alebo tu

www.aomega.sk alebo www.mirokocur.sk

Facebook